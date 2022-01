Réfugié en Israël, Ulcan est condamné à 2 ans 1/2 de prison, avec mandat d'arrêt

L'AFP a appris que le franco-israélien Ulcan, Gregory Chelli de son vrai nom, 39 ans, a été condamné mardi 11 janvier à deux ans et demi d’emprisonnement, pour une série de « canulars » téléphoniques « extrêmes ». Le tribunal correctionnel de Paris a, en outre, prononcé un mandat d’arrêt à son encontre.

L'ex-membre de la Ligue de défense juive a été reconnu coupable de quatorze infractions et a été condamné à payer aux victimes un total de 18 000 euros de dommages et intérêts et 9 250 euros de frais de justice.

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet, qui avait demandé deux ans de prison pour des « comportements d’une extrême violence ». Celui qui se présentait comme un « militant sioniste » et un « justicier » est « l’incarnation du lâche », avait soutenu la procureure.

Sur Twitter, le journaliste Gabriel Thierry précise que la présidente a justifié la sévérité de la peine par la gravité des actes, commis de façon réitérée, et la personnalité du prévenu, déjà condamné cinq fois dont deux fois pour des violences :

« Une partie des infractions ont entraîné des recherches inutiles pour la police et la gendarmerie, alors même que les forces de l'ordre doivent se consacrer à la recherche d'infractions réelles, et nous savons à quel point cette lutte peut être vitale. »

Il risque en outre les assises pour un « canular » visant un journaliste de Rue 89 qui lui avait consacré un portrait. Ulcan avait contacté les parents de l’auteur de l’article en leur faisant croire que leur fils était mort. Il avait ensuite donné l’adresse des parents à la police, se faisant passer pour un forcené ayant assassiné son épouse et son enfant. Quelques jours après ces appels, le père du journaliste de Rue89 mourait d’un infarctus.