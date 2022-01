Mozilla & The Markup vont surveiller comment Facebook surveille les internautes

Des chercheurs de Mozilla viennent d'annoncer le lancement de son projet « Facebook Pixel Hunt », qui cherche à enquêter sur les informations que collecte Facebook sur les internautes, et surveiller les façons qu'elle a de les surveiller, rapporte Gizmodo.

Plus de 6 millions de sites web utilisent le pixel de tracking publicitaire de Facebook, ce qui en fait le 4e outil d'« analytics » le plus populaire.

Mozilla s'est donc associé à des journalistes de The Markup pour recueillir des détails sur le suivi de Facebook à l'aide d'une extension de navigateur téléchargeable gratuitement, Mozilla Rally, qui récupérera les données envoyées par les pixels de Facebook lorsque vous naviguez sur le Web.

En plus de ces données, l'extension garde également une trace du temps passé sur différentes pages Web, des URL visitées par le navigateur, etc. Mozilla précise que les données exportées à partir de l'extension seront anonymisées et ne seront partagées avec aucun tiers à part les journalistes de The Markup, habitués à documenter les pratiques de tracking des géants de la Tech'.