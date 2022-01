Le PCIe 6.0 est officiel, encore avec une bande passante doublée

Rien de surprenant puisque cette norme a été annoncée par le PCI-SIG en juin 2019. Sa finalisation était attendue pour 2021, mais c’est finalement avec un peu de retard qu’elle est arrivée.

Le consortium annonce un « débit de données brut de 64 GT/s et jusqu'à 256 Go/s via la configuration x16 ». Comme prévu, on retrouve également l’encodage PAM-4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 levels) et de la correction d'erreur à faible latence. Tous les détails se trouvent par ici et par là.

Le PCI-SIG a également mis en ligne une rétrospective des différentes normes PCIe, à partir de la 1.0.