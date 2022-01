Qonto devient une licorne à 4,4 milliards d’euros, Back Market passe les 5 milliards d’euros de valorisation

C’est via un communiqué que Qonto, « leader européen de la gestion financière pour les entreprises et les indépendants, annonce aujourd'hui une levée de 486 millions d'euros en série D, portant sa valorisation à 4,4 milliards d'euros ».

Ce tour de table est mené « conjointement par les nouveaux investisseurs Tiger Global et TCV, en plus de huit autres nouveaux contributeurs : Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds, Guillaume Pousaz, Gaingels et Ashley Flucas. Ils rejoignent les investisseurs actuels Valar, Alven, DST Global et Tencent qui renouvellent tous leur soutien », affirme la société.

Qonto revendiquait fièrement être « ainsi la scale-up française avec la plus importante valorisation »… un titre qu’elle n’aura pas gardé longtemps puisque le même jour Back Market a dépassé les 5 milliards d’euros de valorisation, comme le rapportent Les Echos.

Le spécialiste du reconditionné est pour rappel une licorne depuis mai de l’année dernière, quand il avait levé 276 millions d’euros.

« Cette fois, l'opération cumule à 450 millions d'euros et permet à la place de marché de vente de produits électroniques reconditionnés de devenir la pépite française la mieux valorisée avec 5,1 milliards d'euros », expliquent nos confrères.