Le satellite CHEOPS a détecté une exoplanète en forme de ballon de rugby

« C'est la première fois que la déformation d'une exoplanète est détectée, offrant de nouvelles informations sur la structure interne de ces planètes extrêmement proches de leur étoile », explique le CNRS.

Cette planète, connue sous le nom de WASP-103b, se trouve dans la constellation d'Hercule. Elle orbite autour de son étoile en une journée seulement, contre un an pour la Terre. Sa forme est la conséquence de cette proximité.

La planète est « presque deux fois plus grande que Jupiter avec 1,5 fois sa masse » et elle est donc « déformée par des forces de marée entre la planète et son étoile hôte WASP-103, qui est environ 200 degrés plus chaude et 1,7 fois plus grande que le Soleil ».