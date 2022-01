L'ANSSI incube, et subventionne, 7 CSIRT régionaux

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient d'annoncer avoir lancé un « programme d'incubation pour accompagner un développement accéléré » de création de 7 centres régionaux de réponse aux incidents cyber (CSIRT), censés « soutenir le tissu économique et social de chaque territoire face aux cybermenaces ».

Dès février 2022, les CSIRT de Bourgogne Franche-Comté, du Centre Val de Loire, de Corse, du Grand Est, de Normandie, de Nouvelle Aquitaine et du Sud-Provence Alpes Côte d’Azur participeront à ce programme d’incubation mis en place par l’ANSSI, qui leur alloue une subvention « à hauteur d'un million d'euros à chaque région volontaire ».

Ils « travailleront au service des entreprises, collectivités et associations locales pour les sensibiliser et les former aux bonnes pratiques cyber, réceptionner leurs signalements d’incident et les qualifier, mettre en relation les victimes avec les structures adaptées pour les accompagner dans la résolution de l’incident ».

Une deuxième session sera organisée de septembre à décembre 2022. L’objectif est que toutes les régions volontaires puissent disposer dès 2022 d’un tel centre, « dont les capacités opérationnelles seront pleinement atteintes à l’horizon 2024 ».

À terme, l’objectif est la mise en réseau des CSIRT régionaux au sein de l’InterCERT France – le réseau français des CSIRT – afin de créer en son sein un groupe de coopération et de partage dédié à leurs enjeux territoriaux.