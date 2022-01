À 15h, NVIDIA lancera sa GeForce RTX 3080 de 12 Go

Le constructeur continue d'adapter discrètement son offre à la situation actuelle et à la demande, avec la mise sur le marché de modèles légèrement modifiés à travers son réseau de partenaires, et sans grandes annonces.

Après la GeForce RTX 2060 dotée de 12 Go de GDDR5, on aura donc droit aujourd'hui à la GeForce RTX 3080 avec 12 Go de GDDR6X, dès 15h précise Materiel.net. Les partenaires et testeurs pourront alors évoquer les différentes cartes.

Pour rappel, le modèle actuel est doté de 10 Go avec un contrôleur 320 bits. Il passera donc à 384 bits, comme pour la RTX 3080 Ti, mais avec un nombre d'unités et des fréquences moindres afin de rester au niveau de performances de la RTX 3080.

Toutes ces cartes exploitent un même GPU, le GA102, ce qui explique qu'un tel changement puisse s'opérer aussi « facilement ». Selon Videocardz, c'est une nouvelle révision de ce dernier qui est ici utilisée (GA102-220-A1 selon certains).