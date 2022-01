Atos publie des résultats préliminaires moins bons que prévu et dévisse en bourse

La société attaque bille en tête : « les objectifs communiqués au marché le 12 juillet 2021 ne seront pas atteints » :

« Le chiffre d’affaires a été de l’ordre de 10,8 milliards d’euros en 2021, en décroissance d’environ -2,4 % à taux de change constants ».

Plusieurs éléments sont mis en avant, notamment « une réévaluation non prévue des coûts restant nécessaires pour la transformation, la création d’une nouvelle plateforme et la gestion dans le cadre d’un contrat de services financiers » et plusieurs « décalages de projets de fin 2021 à 2022 ».

Même chose sur le taux de marge opérationnelle qui « ressort à environ 4% du chiffre d’affaires en 2021 », en dessous des 6 % espérés. Enfin, « le flux de trésorerie disponible est de l’ordre de -420 millions d’euros. L’écart avec l’objectif annuel de "positif" est essentiellement dû à la variation du besoin en fonds de roulement ».

La dette nette d’Atos fin décembre 2021 « est estimée de l’ordre de -1,2 milliard d’euros conduisant à un ratio dette nette sur excédent brut opérationnel (EBO), en norme IFRS, de l’ordre de 1,1 ». Il s’agit pour le moment de résultats préliminaires, les définitifs seront publiés le 28 février 2022.

Ces mauvaises nouvelles ont rapidement eu un effet en bourse : l’action a perdu pas moins de 17 % depuis hier soir (après la clôture de la bourse).