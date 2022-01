De plus en plus de malwares ciblent les Mac

Une poignée d'échantillons de logiciels malveillants apparus en 2021 ont démontré une fois de plus que les technologies d'Apple, bien que moins sujettes aux attaques et aux compromis que les systèmes Windows, ne sont pas invulnérables, rappelle Dark Reading.

Pour la sixième année consécutive, le chercheur en sécurité Patrick Wardle a en effet publié une liste des nouvelles menaces et logiciels malveillants ciblant les terminaux Mac qui ont émergé l'an passé.

La liste de Wardle comprend huit nouveaux échantillons ayant fait surface en 2021. Parmi eux, ElectroRAT, un cheval de Troie multiplateforme apparu en janvier dernier ; Silver Sparrow, un outil malveillant spécifiquement ciblé sur la puce M1 d'Apple ; XLoader, un voleur de mots de passe multiplateforme ; et OSX.CDDS ou MacMa, un implant macOS probablement développé par un acteur étatique.

« Il existe encore une perception erronée persistante selon laquelle les Mac sont intrinsèquement plus sécurisés que les systèmes Windows, en raison du nombre brut d'attaques », explique Willy Leichter, CMO chez LogicHub.

« Les Mac présentent certains avantages en matière de sécurité, mais ceux-ci deviennent moins importants en raison de deux tendances : les logiciels malveillants ciblent de plus en plus les plug-ins de navigateur, et non le système d'exploitation sous-jacent », ajoute-t-il.

Les développeurs de logiciels malveillants créent, d'autre part, de plus en plus d'applications multiplateformes indépendantes du système d'exploitation.