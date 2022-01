La Commission européenne lance une consultation publique sur « la liberté des médias »

Elle « a pour objet de recueillir des avis sur les questions les plus importantes ayant une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des médias, y compris les ingérences de divers types dans les médias, ainsi que sur les tendances économiques ».

Trois piliers : d’un, la transparence et l'indépendance. De deux, « les conditions d'un fonctionnement sain ». Et enfin, « la distribution équitable des ressources publiques ».

Cette consultation « a pour objectif de recueillir des points de vue, des contributions et des données de citoyens, notamment de journalistes, d'acteurs des services de médias (tant privés que publics), de chercheurs dans les universités, de la société civile, d'autorités publiques, d'entreprises et de toutes les parties prenantes ». Et ce, afin d'aider la Commission à élaborer de nouvelles règles, programmées pour le troisième trimestre 2022.