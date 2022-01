Conférence sur l'avenir de l'Europe : 51 recommandations adoptées par un panel de citoyens

Durant deux jours, « le panel de citoyens européens sur le changement climatique, l'environnement et la santé a participé à sa troisième et dernière session ».

Environ 200 citoyens de tous les États membres « ont adopté 51 recommandations sur les défis auxquels l'Europe est confrontée en matière de climat, d'environnement et de santé ».

On y retrouve des propositions sur l’éducation, la protection de notre environnement et notre santé, l’économie et la consommation, les énergies, etc. Ces recommandations « seront présentées et débattues à la plénière de la Conférence », qui se tiendra les 21 et 22 janvier à Strasbourg.