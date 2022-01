Gregory Bryant quitte Intel

Arrivé en 1992 chez le géant des semi-conducteurs, il était le Vice Président en charge du Client Computing Group (CCG). Il était ainsi le visage du constructeur pour l'offre grand public, c'est d'ailleurs lui qui avait tenu la conférence du CES 2022.

Il voguera vers de nouvelles aventures, nous apprend le communiqué. Il sera remplacé à son poste par Michelle Johnston Holthaus, présente au sein de l'entreprise depuis 25 ans. Elle était responsable depuis 2017 du Sales, Marketing and Communications Group.

Ce changement n'est pas une surprise, tant « GB » était l'un des symboles de l'Intel tel qu'il s'est développé pendant ses années de crise. Son remplacement apparaissait comme inéluctable suite à l'arrivée de Pat Gelsinger comme nouveau grand patron.

Le nouveau responsable des ventes et du marketing n'a pour le moment pas été nommé. Mais dans la foulée on apprend que David Zinser sera le nouveau CFO à compter du 17 janvier. Il remplacera George Davis qui quittera l'entreprise en mai prochain et assurera la transition d'ici là.