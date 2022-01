Fitness+ : Apple ajoute Collections et Courez

« Collections regroupe de nombreuses séances d’entraînement et de méditation soigneusement sélectionnées dans la bibliothèque Fitness+ pour atteindre un objectif spécifique, tandis que l’expérience audio Courez, spécialement conçue pour induire une pratique régulière de la course et améliorer ses performances, présente les itinéraires de running les plus empruntés des grandes villes », explique la société.

Pour le lancement qui a eu lieu aujourd’hui, six Collections sont disponibles : Défi 30 jours de gainage, Améliorez votre posture avec le Pilates, Yoga maîtrisez les postures d’équilibre, Courez votre premier 5 km et Étirement dos et hanches, Détendez-vous pour mieux vous endormir.

Ce 10 janvier également, la troisième saison de Marchez arrive sur Fitness+. Tous les détails se trouvent dans ce billet de blog.