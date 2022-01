UniFi présente sa sonnette connectée G4 Doorbell Pro avec deux caméras

La société propose déjà sa Doorbell G4 à 167 euros, une sonnette connectée avec une caméra de 5 Mpixels avec « vision nocturne », de l’audio bidirectionnel, la détection « intelligente » des personnes et des voitures, etc.

UniFi vient de présenter la version « Pro », disponible en early access pour 259 euros. La caméra de 5 Mpixels est épaulée par une seconde de 8 Mpixels placée sur le dessous. Elle permet de voir les colis déposés au pied de la porte. Elle dispose aussi d’une LED pour éclairer les alentours.

L’écran semble plus grand sur la version Pro. Dans la vidéo on peut voir que la sonnette est capable de reconnaître des empreintes digitales, mais cette fonctionnalité arrivera dans un second temps précise le fabricant. Un mode PoE est proposé en fonction afin d’alimenter la sonnette via un câble réseau.

Une vidéo de présentation est disponible par ici.