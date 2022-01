Au CNRS, « l’étonnante acceptabilité des deep-fake »

Le Centre national pour la recherche scientifique rappelle que cette technologie connaît des progrès rapides. Permettant de modifier en temps réel l’apparence et/ou la voix d’une personne en vidéo, elle « nécessite une réflexion éthique très en amont sur son utilisation ».

Dans une étude publiée dans Philosophical Transactions B de la Royal Society, le CNRS explique « avoir présenté à trois cents Français (majoritairement jeunes, urbains et étudiants, représentatifs des futurs utilisateurs de ces technologies) différents scénarios hypothétiques d'application de transformations vocales émotionnelles ».

Dans ces scénarios « à la Black Mirror », on trouve notamment celui de l’employé de call-center (centre d’appels) qui transforme la voix de ses clients mécontents pour moins souffrir de leur agressivité ; du politicien qui rend sa voix plus convaincante ; mais aussi des situations thérapeutiques comme celle d’un patient dépressif qui rend sa voix plus « souriante » pour ses proches, ou d’une personne stressée qui se calme en écoutant une version apaisée de sa propre voix.

Résultat des courses : « les personnes testées ont trouvé la majorité de ces scénarios moralement acceptables, y compris, et c'est surprenant, quand l'observateur n’est pas informé que la voix de son interlocuteur est modifiée ».

Si les chercheurs s’y attendaient pour les situations thérapeutiques, ils semblent surpris que ce soit également le cas pour « des situations d'augmentation pure de capacités qui ont pourtant un fort parfum de transhumanisme ».

« Au final, la seule situation qui semble poser problème est de cacher à l'utilisateur le fait que sa propre voix est modifiée algorithmiquement ».