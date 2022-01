Ankorstore : valorisée 1,75 milliard d’euros, la place de marché B2B est la nouvelle licorne française

La jeune pousse revendique sur sa place de marché B2B (business to business) pas moins de 200 000 commerçants indépendants et 15 000 marques en Europe.

Son but est de « réinventer le marché du commerce de détail en uniformisant les règles du jeu afin de permettre aux détaillants indépendants de prospérer et de rivaliser avec les géants du e-commerce et de la grande distribution ».

Quelques jours après PayFit, elle revendique son « statut de licorne après un tour de table de 250 millions d’euros en Série C mené auprès des fonds internationaux Bond et Tiger Global, avec la participation d’Eurazeo et Coatue mais également d’investisseurs déjà existants comme Index Ventures, Bain Capital Ventures, GFC, Alven et Aglae ».

L’entreprise est ainsi valorisée 1,75 milliard d’euros. « Avec cette nouvelle levée de fonds, l’entreprise ambitionne de continuer à renforcer ses équipes dans toute l’Europe afin de soutenir son développement aussi bien horizontal que vertical », explique Ankorstore.