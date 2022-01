L’organigramme de l’ARCOM

L’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), fruit de l‘absorption de la Hadopi dans le CSA, a dévoilé vendredi son organigramme. Un collège de neuf membres, des services placés sous l’autorité de son président, dirigés par son directeur général et enfin seize antennes régionales.

Les services de l’ARCOM « ont été organisés de façon à croiser les expertises des équipes issues du CSA et de l’Hadopi ». On y trouve en son sein une « super Hadopi », dotée de pouvoirs nettement plus vastes que la précédente autorité née en 2009.