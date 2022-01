KeePass publie sa nouvelle version stable 2.50

KeePass 2.50 propose principalement des améliorations de l'interface utilisateur et de l'intégration, ainsi que diverses autres nouvelles fonctionnalités et améliorations mineures.

Sur la plupart des systèmes Windows, AES-KDF est ainsi désormais environ deux fois plus rapide qu'avant, et environ 4 fois plus rapide sur Linux, si la bibliothèque libgcrypt est installée.

Il s'agit d'une version stable. Il est recommandé d'effectuer une mise à niveau de n'importe quelle version 2.x précédente vers la version 2.50.