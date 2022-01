Free Mobile fête son 10e anniversaire, le forfait à 19,99 euros passe à 210 Go de 5G

C’est en effet le 10 janvier 2012 que le quatrième opérateur s’est lancé dans la téléphonie mobile. Deux offres étaient alors proposées : 2 euros ou 19,99 euros, avec des réductions pour les abonnés Freebox.

Les tarifs sont restés les mêmes, pas les options. Aujourd’hui le forfait à 2 euros propose 2h d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo de 4G. L’offre à 19,99 euros passe pour sa part à 210 Go de 5G, avec 25 Go en roaming dans +70 destinations.

Une série spéciale avec 100 Go de data est proposée à 10,99 euros par mois à l’occasion de cet anniversaire.

« Pour fêter ces 10 ans, Free a demandé à 10 illustratrices et illustrateurs de livrer leur regard sur la révolution Free Mobile ». Les dessins sont disponibles par ici. L’opérateur a également publié une vidéo avec Xavier Niel en « président de Free »… qui en profite pour tacler plusieurs politiciens au passage :

« J’ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangés […] tout cela je l’ai fait pour vous et sans vous demander de changer de prénom […] je ne suis sans doute pas un président normal, j’ai plus de 50 ans et je porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, j’ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue ».

Il promet à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 et 19,99 euros. Xavier Niel veut être l’opérateur « de tous les français et vous aider à communiquer... sans vous niquer ».