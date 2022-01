Jeff Wilcox, responsable de l’architecture des Mac (Apple Silicon M1, T2), retourne chez Intel

C’était un des poids lourds chez Apple : il était directeur de l’équipe Mac System Architecture et il a notamment supervisé la transition vers Apple Silicon.

Il a annoncé son départ sur LinkedIn : « Après huit années incroyables, j’ai décidé de quitter Apple et de poursuivre une autre opportunité », sans entrer dans les détails dans un premier temps, comme le rapporte Ars Technica.

Quelques semaines plus tard, il explique retourner chez Intel en tant que responsable du Design Engineering Group, Client SoC Architecture. Il aura en charge la responsabilité de l’architecture de tous les SoC Intel sur l’ensemble des marchés du fabricant.

Si on parle de « retourner », c’est que Jeff Wilcox était auparavant ingénieur chez Intel entre 2010 et 2013. Il était auparavant passé pendant 17 mois chez NVIDIA entre 2007 et 2008, après avoir déjà travaillé pour Intel entre 1997 et 2007. C’est donc son troisième passage dans la société de Santa Clara.