En 2022, Jeedom mettra fin au support de sa V3 et de l’ancien système de DNS

L’équipe en charge du projet explique que, « depuis la mise à disposition en stable de la V4 de Jeedom, le nombre d’utilisateurs en V3 a drastiquement chuté, cette version ne recevant plus que des mises à jour de sécurité depuis ». Conséquence : « le support de la V3 cessera définitivement au 31 décembre 2022 ».

Concernant le DNS, Jeedom rappelle que « l’année dernière, nous commencions à mettre en place une nouvelle infrastructure relatives aux accès à distance sécurisés officiels de Jeedom avec l’aide de quelques bêta-testeurs ».

« Un an après, cette nouvelle infrastructure est totalement déployée et fonctionnelle et apporte des améliorations notables en termes de performances et de simplicité d’utilisation (adresse unique terminant en eu.jeedom.link). C’est pourquoi nous avons planifié la fin du support de l’ancien système de DNS à la date du 31 août 2022 ».

Si vous accédez à votre Jeedom depuis l’extérieur par une adresse finissant par dnsX.jeedom.com (avec X compris entre 1 et 6), il est donc recommandé de « migrer dès maintenant vers la nouvelle infrastructure DNS sécurisée ».

Voici la procédure : « La migration s’effectue depuis votre profil sur le Market Jeedom, onglet "Mes services" puis en cliquant sur le bouton bleu "Configuration" du premier menu "Accès à distance facilité". Cliquez ensuite sur le bouton orange "Migrer sur le nouveau DNS" ».

« Ensuite, revenez sur votre installation Jeedom en connexion locale et dirigez-vous vers la configuration générale, onglet Mises à jour/Market et cliquez sur le bouton permettant de Tester la connexion au Market (pour que Jeedom récupère les nouvelles informations de connexion) puis redémarrez le DNS Market depuis l’onglet Réseaux ».