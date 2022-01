Thales remporte un contrat avec l’armée « pour le soutien des systèmes de surveillance aérienne »

Dans un communiqué, l’entreprise explique que « la Direction de la Maintenance Aéronautique du Ministère des Armées (DMAé) confie à Thales le soutien pour 10 ans des principaux systèmes composant le SCCOA [système de commandement et de conduite des opérations aériennes, ndlr] avec le marché VASSCO (VerticAlisation du Soutien du SCCOA) ».

Thales prend plusieurs engagements : pérenniser la chaîne de soutien et améliorer la performance du SCCOA, piloter et coordonner les activités d’une quinzaine d’acteurs industriels du soutien du SCCOA et apporter une vision globale de l’état des systèmes critiques et des actions à mener pour un maintien en conditions opérationnelles.

Ce n’est certainement pas le travail qui manque car le SCCOA se compose « de plus de 700 systèmes complexes tels que radars de défense aérienne, centres de contrôles, systèmes de télécommunication sol-air et d’information ».