L'ESO publie une superbe image de la nébuleuse de la Flamme

L'Observatoire Européen Austral explique que cette « constellation emblématique n'est ni en train d'exploser ni en train de brûler. Le "feu" que vous voyez sur cette carte postale de vacances est la nébuleuse de la Flamme d'Orion et ses environs capturés en ondes radio ».

« Orion, l'une des régions les plus célèbres du ciel, abrite les nuages moléculaires géants les plus proches du Soleil - de vastes objets cosmiques composés principalement d'hydrogène, où se forment de nouvelles étoiles et planètes. Ces nuages sont situés entre 1300 et 1600 années-lumière et abritent la pouponnière stellaire la plus active dans le voisinage du système solaire », explique l'Observatoire.

Cette image a été capturée par l'instrument SuperCam sur l'Atacama Pathfinder Experiment (APEX) exploité par l'ESO sur le plateau de Chajnantor au Chili.