GnuPG a (enfin) un modèle économique durable (et rentable)

« Pendant de nombreuses années, notre travail a été principalement financé par des dons et de petits projets », écrit Werner Koch, le créateur de GnuPG, pour expliquer ce pourquoi il a d'ores et déjà « annulé » les dons récurrents basés sur Paypal et Stripe, et appelle les autres donateurs à les « annuler et rediriger vos fonds vers d'autres projets qui ont davantage besoin d'un soutien financier ».

« Nous avons maintenant atteint un point où nous pouvons bénéficier d'un flux de revenus continu pour maintenir et étendre le logiciel sans demander de dons ou de subventions. C'est une expérience assez nouvelle pour nous et je suis en fait un peu fier de diriger l'un des rares projets de logiciels libres autonomes qui n'a pas eu à sacrifier les objectifs du mouvement ».

Après avoir longtemps oeuvré en solitaire, Werner Koch a en effet remporté plusieurs contrats afin de développer et d'améliorer GnuPG, d'en proposer une intégration « désormais fluide dans Active Directory », de lancer une version payante GnuPG VS-Desktop avec contrat de support commercial intégrée dans le système d'administration via cartes à puce de Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH, et jusqu'à... lancer GnuPG.com.

« Vous tous, supporters, nous avez grandement aidés à maintenir GnuPG en vie et à mettre enfin en place un modèle de développement durable », conclut Werner Koch.