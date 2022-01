Sigfox développe « son premier module d’energy harvesting »

Derrière ce nom anglais se cachent différentes techniques pour récupérer de l’énergie à partir de sources externes. La plus connue est sans aucun doute solaire, mais il en existe bien d’autres. Samsung par exemple utilise des ondes radio pour sa dernière télécommande.

Pour avancer sur le développement de son module, Sigfox s’associe à « HT Micron, expert brésilien en solutions avancées de semi-conducteurs, et Nowi, société de semi-conducteurs spécialisée dans le développement de la technologie de gestion d'énergie ».

Le but est bien évidemment de proposer des modules visant « à réduire l’impact environnemental des dispositifs conçus par l’entreprise et ses partenaires. Les principaux cas d'utilisation sont les applications de mesure intelligente, de capteurs industriels, de suivi des actifs et de surveillance de la qualité de l'air ».

« La première étape de ce projet est la réalisation d'un kit de développement intégrant la solution PMIC de Nowi avec le system-in-package Sigfox de HT Micron. Il sera utilisé à des fins de test par les équipes de R&D et de développement de produits ». De plus amples détails seront donnés durant le CES de Las Vegas.

Les clients pourront notamment s'inscrire pour recevoir le kit de développement. « Ensuite, Sigfox, Nowi et HT Micron créeront un module pour une production de masse qui pourra être utilisé par tout type de fabricant d'appareils ».

Pour rappel, Sigfox a pivoté il y a un peu plus d’un an. Elle a vendu ses réseaux bas débit « 0G » pour se centrer sur les données.