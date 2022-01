Chrome 97 disponible, son API « controversée » n'affecterait que peu d'utilisateurs

Chrome 97.0.4692.71 (pour desktop) inclut 37 correctifs de sécurité, dont un « critique » et 10 « élevés ». Sa version 97.0.4664.104 (pour Android) est disponible sur Google Play, où elle affiche... plus de 10 milliards de téléchargements. Sa version 97.0.4692.72 (pour IOS) ne précise pas le nombre de téléchargements, mais serait la 2e app' la plus téléchargées dans la catégorie Utilitaires.

LifeHacker note une mise à niveau majeure en termes de confidentialité via la possibilité d'effacer toutes les données et informations stockées sur un site Web lors de votre visite. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Paramètres du site > Afficher les autorisations et les données stockées sur les sites.

ghacks, de son côté, évoque une API Keyboard MAP « controversée ». Mozilla, Apple, Brave et d'autres développeurs de navigateurs ont en effet fait part de leurs préoccupations, au motif que cette fonctionnalité peut exposer l’empreinte digitale de l’utilisateur, qui peut être utilisée pour identifier et suivre celui-ci, en particulier si celui-ci utilise une disposition de clavier spécifique.

La modification de l’API, discutée depuis 2018, a même été classée comme « nuisible » par Apple et Mozilla, et ne sera mise en œuvre ni dans Safari, ni dans Firefox, précise neowin.

Elle a aussi été désactivée dans Brave, qui précise cela dit que l'API peut être utilisée pour la prise d'empreintes :