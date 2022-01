Oledcomm annonce une tablette avec LiFi intégré : LiFiMAXTab

Cela fait des années que cette société présente ses solutions de transmission de données par de la lumière « invisible ».

La tablette dispose d’un écran de 10,1" de 1 920 x 1 200 pixels avec un SoC MediaTek à 8 cœurs (jusqu’à 2 GHz) avec 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Deux capteurs de 2 et 5 Mpixels sont présents, avec une batterie de 8 000 mAh, du Wi-Fi 5. Rien de bien exceptionnel… comme la version d’Android qui accuse déjà un certain âge : la 10.0 seulement, alors que la 12 est disponible en version finale.

Cette tablette ne nécessite donc pas de dongle pour exploiter le LiFi, et elle peut atteindre jusqu’à 150 Mb/s en téléchargement et en upload. La LiFiMAXTab sera commercialisée en février, pour 480 euros tout de même. Elle « vient compléter la gamme des Access Point, Antennes Photoniques et dongles USB ».