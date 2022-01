Samsung annonce son Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G

Le smartphone vient se placer en dessous du vaisseau amiral S21, mais avec tout de même de sérieux atouts.

Il dispose d’un écran de 6,4" (Full HD+, 120 Hz), SoC Snapdragon 888 (8 cœurs et 5 nm), 6 ou 8 Go de mémoire et 128 ou 256 de stockage, trois capteurs arrière (12, 12 et 8 Mpixels pour le téléobjectif avec zoom x30), 5G, batterie de 4 500 mAh, etc. La fiche technique se trouve par ici.

Le Galaxy S21 FE 5G est disponible dès aujourd’hui en précommande en France, à partir de 759 euros. « Du 4 janvier au 8 février, les acquéreurs d’un Galaxy S21 FE 5G se verront par ailleurs offrir une paire de Galaxy Buds2 », indique le fabricant.