Sont également concernés les versions 7.1 OS et PlayBook OS 2.1 du fabricant, ainsi que les moutures antérieures.

À partir du 4 janvier, « les appareils exécutant ces services et logiciels existants via des connexions d’opérateur ou Wi-Fi ne fonctionneront plus de manière fiable, y compris pour les données, les appels téléphoniques, les SMS et la fonctionnalité 911 ».

Cela ne concerne évidemment pas les smartphones BlackBerry fonctionnant avec Android.