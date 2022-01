CERN : l’année 2021 en six minutes

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire a publié une vidéo retraçant l’année écoulée, alors que les mois à venir promettent d’être chargés avec la remise en route des expériences au LHC.

« À l'approche de la troisième période d'exploitation du LHC, l'année a été riche en événements marquants au CERN ! Les accélérateurs ont vu leurs premiers faisceaux circuler et les expériences ont subi des transformations importantes pour augmenter leur potentiel de détection ».

« Parmi les résultats de physique, la découverte de l'oddéron par les collaborations TOTEM et DØ, le premier refroidissement par laser de l'antimatière par ALPHA et les premiers événements candidats pour des neutrinos produits dans les collisionneurs à FASER ne sont que quelques-uns qui ont suscité l'émerveillement au Laboratoire. CLOUD, BASE, AMS, LHCb, CMS, ATLAS, ALICE, ISOLDE et NA64 ont également annoncé des nouvelles passionnantes ».