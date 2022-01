Il y a vingt ans, l'euro débarquait

« Le 1er janvier 2002, douze pays de l'UE renonçaient à leurs billets et pièces nationaux pour passer à l'euro, lors de ce qui a constitué le plus grand changement de monnaie de l'histoire », rappelle la Commission européenne.

Elle en profite pour donner quelques chiffres : « Il est utilisé aujourd'hui par plus de 340 millions de personnes dans 19 pays de l'UE ; 27,6 milliards de billets en euros sont en circulation pour une valeur d'environ 1,5 billion d'euros. L'euro est actuellement la deuxième monnaie la plus utilisée au monde derrière le dollar américain ».

La suite se prépare : « l'UE poursuit les efforts entrepris pour renforcer le rôle international de l'euro et adapter la monnaie unique aux nouveaux défis, dont la numérisation rapide de l'économie et le développement des monnaies virtuelles. Un euro numérique en complément des espèces permettrait de soutenir un secteur des paiements bien intégré et élargirait le choix des consommateurs et des entreprises ».