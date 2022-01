Interconnexion en Europe : La Commission va investir un milliard d’euros pour « une connectivité innovante et sûre »

Il s’agit du premier programme de travail pour le volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Il définit « la portée et les objectifs des actions soutenues par l'UE qui sont nécessaires pour améliorer les infrastructures de connectivité numérique de l'Europe sur une période de trois ans ».

Le milliard d’euros est réparti sur trois ans (2021 à 2023) et « contribuera aux projets de connectivité présentant un intérêt commun pour l'UE et au déploiement d'infrastructures à haute performance sûres, sécurisées et durables, y compris des réseaux gigabit et 5G dans l'ensemble de l'UE ».

Il est notamment question du « déploiement de nouveaux réseaux dorsaux ou la modernisation approfondie de réseaux dorsaux existants », mais aussi de « la mise en œuvre d'infrastructures de connectivité numérique en lien avec des projets transfrontaliers dans les domaines du transport ou de l'énergie et/ou le soutien aux plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport ou d'énergie ».

Les premiers « appels » seront lancés ce mois-ci. La Commission rappelle que « la première génération du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (2014-2020) a amélioré les infrastructures qui relient les États membres et apporté le Wi-Fi gratuit aux communautés locales dans le cadre du programme WiFi4EU ».