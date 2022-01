L'association organisatrice du salon, la CTA, avait insisté pour qu'il se tienne en présentiel cette année et ainsi s'éviter les annulations de dernière minute. Mais elle a néanmoins consenti à de nouveaux ajustements.

Dans un communiqué diffusé le 31 décembre, on apprend que le CES 2022 se tiendra à Las Vegas du 5 au 7 janvier et non plus du 5 au 8 janvier comme prévu initialement.

La CTA précise que plus de 2 200 exposants seront sur place.