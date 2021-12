BlueHats Semester of Code : CentraleSupélec s'allie avec Etalab pour le développement des logiciels libres

L’école d’ingénieurs explique le principe de ce partenariat : « après un appel à projets lancé cet automne par le pôle logiciels libres d’Etalab auprès des administrations afin qu’elles partagent des besoins portant sur leur usage des logiciels libres, 12 projets de stage portant par exemple sur des développements pour LibreOffice, Thunderbird, Peertube, Esup-Pod, JabRef ont été rédigés et proposés aux étudiants de CentraleSupélec ».

Cela concerne les étudiants en 2e année « souhaitant placer leurs compétences au service de l’intérêt général, développer leur connaissance des logiciels libres et rejoindre le pôle logiciels libres d’Etalab pour un stage de 6 mois », qui se déroulera de mars à août 2022.

Les étudiants sélectionnés « seront assistés et suivis par un enseignant-chercheur de CentraleSupélec et un référent du pôle logiciels libres d’Etalab. Ils auront aussi la possibilité d'interagir avec les communautés impliquées dans le logiciel libre et auxquelles ils proposeront des contributions ».