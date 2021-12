La NASA rappelle que cette étape symbolique a été dépassée au cours du 17e vol de début décembre. L’Agence en profite pour rappeler quelques chiffres : 3,5 km parcourus, une hauteur maximum de 12m et une vitesse de 16 km/h.

Le drone est toujours en bonne santé et ne s’arrête pas en si bon chemin. Mercredi, il a réalisé son 18e vol, mais la NASA n’a pas encore dévoilé les images et les résultats de ce vol qui devait repousser « les limites de la portée radio et des performances d'Ingenuity ».