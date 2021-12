Pour sa future offre, Shadow vise les performances de la GeForce RTX 3070

L'entreprise a profité de la fin d'année pour faire quelques annonces sur ses projets en cours et ceux à venir, Octave Klaba ayant diffusé la nouvelle vidéo publicitaire destinée à faire connaître l'entreprise sur les marchés étrangers. Après plusieurs mois à repenser l'offre actuelle et à stabiliser les fondations de l'entreprise, l'équipe veut repartir en croissance à travers une communication plus marquée et prépare surtout la suite, voulant à terme disposer d'une offre industrialisée et tournante.

Comprendre que lorsque de nouveaux composants seront disponibles, ils pourront intégrer la version haut de gamme de Shadow alors que les précédents deviendront l'offre « mainstream », et ainsi de suite. C'était d'ailleurs la promesse originelle de la startup, qui n'avait jamais été réellement tenue auparavant.

Si cela prendra du temps selon la nouvelle équipe, c'est bien l'objectif au long cours. Pour le reste, on a pu apprendre que les grandes lignes de la nouvelle offre sont désormais dessinées et les décisions prises. Le patron, Eric Sèle, est venu l'expliquer évoquant la problématique de la pénurie de composants, notamment de GPU.

Ainsi, il espère pouvoir proposer de premières instances « next gen » d'ici l'été 2022, indiquant avoir commencé à passer commande de « tout ce que je pouvais » afin d'être dans les temps et être en contact constant avec les grands constructeurs. Il semble néanmoins conscient que cela ne suffira pas à combler la demande dans un premier temps.

On manque encore de détails techniques. Seul élément précisé : la mémoire sera de la DDR4 à 3 200 MHz. La référence du CPU n'a pas été donnée. Et le GPU ? Ce sera un équivalent de Radeon RX 6000 ou de GeForce RTX 3000, cela dépendra des possibilités du marché. Mais l'objectif est de viser les performances d'une GeForce RTX 3070… même avec ray tracing actif ? Il ne faudra pas traîner, de nouveaux GPU devant être lancés en 2022 par AMD, Intel et NVIDIA.

Cette nouvelle offre devrait être proposée aux clients comme une option « Performances » à activer sur leur abonnement, avec un surcoût à payer, dont le montant n'a pas été précisé. On devrait sans doute en apprendre plus d'ici le printemps, la nouvelle équipe devant « fêter » la reprise de Shadow en mai prochain.

D'ici là, on aura droit à quelques évolutions, l'équipe renforçant actuellement son application Android, la gestion de la VR, le support du 4:4:4 matériel, etc. Tous les détails sont donnés dans cette vidéo.