Deezer ajoute automatiquement une option et… en profite pour augmenter ses prix

Cette chanson, on la connait très bien chez les opérateurs de téléphonie mobile, notamment Bouygues Telecom et SFR qui sont des experts du genre. La plateforme de streaming n’a rien à leur envier : la manière de faire est tout aussi détestable.

Dans un mail envoyé aux clients (voir ce tweet de Julien Garderon), tout commence bien : « à partir du 18/01/2022, lors de votre prochain paiement, nous ajouterons automatiquement le son Haute Fidélité à votre offre ».

On vous fait grâce du blabla marketing pour plonger directement quatre paragraphes plus loin : « nous allons augmenter le prix de votre abonnement », à partir du 18/01/2022 là aussi. Le forfait Premium passera de 9,99 à 10,99 euros, le Famille de 14,99 à 17,99 euros, soit respectivement 10 et 20 %. Ne cherchez pas cette annonce sur le blog officiel de Deezer, elle n’y est pas.

Sur Twitter, le compte Deezer Help se contente du minimum : « Nous savons que les informations sur la Hifi et nos nouveaux tarifs pour l'année prochaine ont suscité l'inquiétude de certaines personnes. L'équipe d'assistance client de Deezer est toujours là pour vous, veuillez nous envoyer un DM si vous voulez en parler ».

Sur France Info, Louis-Alexis de Gemini, responsable marketing du groupe au niveau mondial, justifie cette hausse : « Après douze ans, nous avons besoin de continuer d’investir dans l’application, dans ses contenus, et pour ça nous avons besoin de nos clients ».

Capital, qui a contacté Deezer, explique que la plateforme « assume cette pratique ». Si ce n’est pas le premier (et certainement pas le dernier) service à augmenter ses tarifs, on ne peut que regretter la forme : l’ajout d’une « option » obligatoire et la hausse placée en toute fin du message.