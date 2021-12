Au CEA, un reportage en immersion dans une salle blanche

Le Commissariat rappelle que « la mise au point de puces électroniques innovantes [est] l’une de ses spécialités. Pour cela, les équipes disposent d’une infrastructure indispensable : la salle blanche, permettant de traiter les plaques de silicium dans un environnement ultra propre et ultra contrôlé ».

L’objectif n’est évidemment pas la production industrielle, « mais la mise au point de prototypes innovants pour différents partenaires industriels ». Le CEA propose une visite guidée de ses installations de Grenoble, en commençant évidemment par enfiler la tenue adéquate :

« une charlotte, des gants, et enfin une combinaison intégrale (qui recouvre même la charlotte) et des surbottes. Sans oublier, bien sûr, le masque chirurgical. Pour la prise de notes, pas question d’utiliser un cahier : des feuilles de papier bleu spéciales (du papier « salle blanche ») nous sont fournies. Elles ont pour particularité de ne pas émettre de particules, et donc de ne pas être des sources de contamination supplémentaires ».

Pour le reste, c’est à lire dans le reportage du CEA.