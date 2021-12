iFixit propose des outils officiels pour démonter des Surface de Microsoft

Les outils ne sont pour le moment destinés qu’aux derniers produits du fabricant, notamment les Surface Pro 7+, 8 et X, Surface Laptop 3, 4, Go, SE et Studio.

Tout le monde ne peut par contre pas passer commande. Les professionnels certifiés iFixit Pro sont les seuls à pouvoir le faire. iFixit rappelle qu’il est le seul à proposer cette certification, Microsoft ne le fait pas.

The Verge a demandé à iFixit s’il comptait proposer ces outils à tout le monde : « Notre espoir est de les mettre à la disposition du grand public, mais nous n’avons pas de calendrier que nous pouvons annoncer pour le moment ».