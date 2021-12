La Corée du Sud va tester la reconnaissance faciale pour suivre les cas de Covid-19

La Corée du Sud lancera bientôt un projet pilote reposant sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et des milliers de caméras de vidéosurveillance afin de suivre les déplacements des personnes infectées par le coronavirus, a déclaré à Reuters un responsable de Bucheon, l'une des villes les plus densément peuplées du pays.

Le système utilise des algorithmes d'IA et une technologie de reconnaissance faciale pour analyser les images recueillies par plus de 10 820 caméras de vidéosurveillance et suivre les mouvements d'une personne infectée, toute personne avec laquelle elle a été en contact étroit et si elle portait un masque, d'après un document fourni à Reuters par un parlementaire critique du projet.

Le responsable de Bucheon a déclaré que le système devrait réduire la pression sur les équipes de recherche surmenées dans une ville de plus de 800 000 habitants et aider à utiliser les équipes de manière plus efficace et plus précise.

« Il faut parfois des heures pour analyser une seule séquence de vidéosurveillance. L'utilisation de la technologie de reconnaissance visuelle permettra cette analyse en un instant », a expliqué le maire de Bucheon sur Twitter.

Bucheon a reçu 1,6 milliard de won (1,36 million de dollars) du ministère des Sciences et des TIC et a injecté 500 millions de won du budget de la ville dans le projet de construction du système.

La Corée du Sud dispose déjà d'un système agressif de recherche de contacts de haute technologie qui collecte les enregistrements de cartes de crédit, les données de localisation des téléphones portables et les séquences de vidéosurveillance, entre autres informations personnelles, rappelle Reuters.