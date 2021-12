LogMeIn va faire de LastPass une société indépendante

Pour justifier sa décision, l’entreprise explique que le gestionnaire de mots de passe « est utilisé par plus de 30 millions d’utilisateurs, 85 000 entreprises dans le monde entier et devrait connaître une croissance forte et soutenue ».

En faisant de LastPass une entité autonome, celle-ci « prévoit d’accroître ses investissements dans l’expérience client [et] d’accélérer sa croissance organique », mais aussi de plancher sur l’authentification unique (SSO) et multifacteur (MFA).

« Les clients bénéficieront des améliorations prévues dans un délai court, en 2022 » est-il précisé.