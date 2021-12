Objectifs de Développement Durable : CNRS et INRAE renforcent leurs coopérations scientifiques

Les deux établissements viennent « de signer un nouvel accord cadre pour cinq ans pour marquer l’ambition des deux organismes de recherche à collaborer encore plus étroitement ».

« Partenaires naturels et de longue date, les deux établissements s’engagent ainsi à accentuer la production et la valorisation conjointes de connaissances scientifiques au plus haut niveau pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies ».

Plusieurs axes de développement sont mis en avant : atténuation et adaptation au changement climatique, préservation et restauration de la biodiversité et des sols, protection de la ressource en eau, santé publique et environnementale, bioéconomie circulaire, gestion des risques multiples (naturels, économiques et sociaux,…), usage des terres et transition agroécologique.