Feedly veut vous permettre de suivre les sites qui n'ont pas de flux RSS

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, certains ne prennent en effet même plus la peine de publier un tel flux, qu'il s'agisse de sites classiques ou d'entreprises parfois.

Ainsi, l'équipe de l'agrégateur a travaillé à une solution. Lorsque vous demandez à ajouter un site à vos sources, si aucun flux RSS n'est trouvé ou si aucun de ceux listés ne vous convient, vous pourrez en construire un.

La page sera alors chargée et vous serez invité à cliquer sur un lien pour que l'architecture du site soit détectée et serve de base à la création du flux. Lorsque la page sera mise à jour et un lien ajouté, vous serez notifié comme avec un flux RSS classique.

Une fonctionnalité qui vient s'ajouter à celles permettant de suivre des flux Reddit, Twitter ou des newsletters via Feedly. Elle est par contre réservée aux abonnés Pro+, qui disposent d'un abonnement payant (99 dollars, paiement unique).