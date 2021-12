L'outil vous permettant de tout savoir de votre système et de tester certains composants s'adapte aux processeurs Alder Lake d'Intel et aux prochains Raptor Lake attendus à la rentrée 2022. Il gère désormais mieux la DDR5 et XMP 3.0.

On a également droit à un support initial de Meteor Lake (2023). Du côté des cartes graphiques, de nouveaux détails ont été ajoutés aux GeForce RTX 2060 de 12 Go et à RTX 3080 Ti pour PC portables.