Sony Interactive Entertainment rachète le studio Valkyrie

« Connu pour fournir du contenu et co-développer du contenu avec des studios de renommés, Valkyrie Entertainment rejoindra PlayStation Studios en tant que 17e studio et aidera au développement de franchises clés PlayStation », explique le fabricant.

« Depuis 2002, nous avons contribué à plus de 100 titres, y compris de grandes franchises PlayStation, telles que God of War, inFAMOUS et Twisted Metal », indique Joakim Wejdemar, le président et fondateur de Valkyrie.

L’équipe actuelle de dirigeants de Valkyrie reste visiblement en place et continuera de gérer les affaires courantes. Les détails de la transaction (notamment le montant) ne sont pas dévoilés.