Apple : iOS 15.2 est disponible, Tracker Detect débarque sur Android

Apple explique qu’avec cette nouvelle mouture vous pouvez profiter d’« Apple Music Voice, une nouvelle formule d’abonnement permettant d’accéder à Apple Music à l’aide de Siri. Cette mise à jour inclut également le rapport de confidentialité des apps, le programme d’héritage numérique, ainsi que d’autres fonctionnalités et correctifs pour votre iPhone ».

Comme son nom l’indique, l’héritage numérique « vous permet de désigner des personnes comme contacts légataires qui pourront accéder à votre compte iCloud et à vos données personnelles en cas de décès ». Il y a aussi une « commande de mode Macro disponible dans l’app Réglages sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour passer à l’objectif ultra grand angle et prendre des photos et des vidéos en mode Macro »

Pour le reste, « la fonctionnalité "Masquer mon adresse e-mail" est disponible dans l’app Mail pour les abonnés à iCloud+ afin qu’ils puissent créer des adresses e-mail aléatoires uniques. L’app Localiser peut localiser votre iPhone pendant une durée maximale de 5 heures lorsque celui-ci est en mode Réserve ». Les notes de version se trouvent par ici.

Dans le même temps, l’application Tracker Detect débarque sur Android. Elle permet de scanner les environs à la recherche d’un tracker Bluetooth Find My network (AirTags par exemple). C’est notamment utile si vous pensez que quelqu'un utilise un appareil du genre pour suivre votre position à votre insu, explique Apple :

« Tracker Detect donne aux utilisateurs d'Android la possibilité de rechercher un AirTag ou des traqueurs d'objets compatibles Find My pris en charge qui pourraient voyager avec eux à leur insu. Nous relevons la barre en matière de confidentialité pour nos utilisateurs et l'industrie, et espérons que d'autres suivront. »