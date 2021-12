Adobe Creative Cloud Express pour la création de visuels, vidéos et contenus pour les réseaux sociaux

L’éditeur explique qu’il s’agit en fait de Spark qui « a été optimisé et devient Creative Cloud Express » : « Nous avons ajouté des templates et des fonctionnalités intuitives pour faciliter la création d’illustrations et de vidéos d’exception pour les réseaux sociaux. L’application est disponible sur le web et sur les appareils mobiles ».

Dans son communiqué, la société précise que « Creative Cloud Express propose des milliers de modèles de haute qualité, 20 000 polices Adobe premium et 175 millions d’images Adobe Stock sous licence », les contenus Premium ou Éditorial ne sont pas inclus.

Pour plus de détails ou profiter d’un essai gratuit (avec des fonctionnalités restreintes, mais sans limite de durée), c’est par ici que ça se passe. L’abonnement payant est à 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an, avec 100 Go de stockage en ligne.