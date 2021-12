Android : quand Teams empêchait de composer le numéro d’urgence 911

Sur Reddit, un utilisateur faisait part d'une découverte pour le moins surprenante : « le fait d'avoir Teams installé, sans être connecté, empêcherait les appels d'urgence de passer », comme le rapporte Engadget.

Le téléphone indique qu'un appel était actif et sonnera une fois, mais n'établit pas correctement la liaison et les journaux d'appels n'affichent rien. Autant dire que le problème était épineux, même s'il ne concerne, d'après Google, « qu’un petit nombre d’appareils », d’autant plus avec un numéro d’urgence.

Microsoft a déployé une mise à jour pour Teams et Google va procéder de même sur Android (le 4 janvier) afin d’éviter qu’une nouvelle déconvenue du genre ne se produise.