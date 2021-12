Une cartographie des capteurs et traitements de données de la ville d'Amsterdam

Les entreprises privées, les instituts de recherche et les organisations gouvernementales d'Amsterdam sont désormais obligés de signaler les capteurs déployés dans les espaces publics, rapporte CitiesToday.

Les informations sont affichées sur une carte en ligne pour donner aux résidents un meilleur aperçu de comment, où et quelles données sont collectées « à partir de sources telles que des caméras, des capteurs de qualité de l'air et de trafic, des compteurs Wi-Fi et des panneaux d'affichage intelligents ». La carte indique le type de capteur, le propriétaire et si des données personnelles sont traitées.

Les capteurs privés, tels que les sonnettes vidéo intelligentes, et les capteurs destinés aux « enquêtes et à l'ordre public », telles que les caméras de la police, sont exemptés de l'obligation de notification.

Amsterdam propose par ailleurs une autre carte des traitements de données répartis dans l'espace public (caméras, systèmes de mesure des temps de trajet, de gestion des foules ou du trafic, etc.), renvoyant aux chartes de protection des données afférentes.