e.Voyageurs SNCF passe la quasi-totalité de ses serveurs chez Amazon Web Services

Ce n’est pas la première fois que la SNCF passe par les services d’Amazon, en 2018 déjà elle y avait basculé 60 % de ses applications. Lors d’une conférence de presse, Arnaud Monier – directeur technologie chez e.Voyageurs SNCF, filiale de SNCF Voyageurs rassemblant les « forces digitales client » – justifie le choix d’AWS, comme le rapporte La Revue du Digital.

« Financièrement, le business case était positif […] Nous avons fait le choix d’AWS, c’est un choix d’ingénierie. Quand nous avons regardé le profil de risque et les garanties de services, en toute sincérité, nous avons été convaincus. Le ratio entre coût et bénéfice était en faveur d’AWS », explique-t-il.

Qu’en est-il du risque d’être bloqué sur des technologies Amazon ? « Nous avons identifié le risque de l’adhérence aux technologies d’AWS. Nous ne sommes pas tout à fait AWS "locké" mais c’est un risque que nous avions identifié dès le départ […] On regarde à chaque fois si un service existe chez un autre opérateur Cloud, peut-être sous un autre nom, ou s’il s’agit d’un service totalement propriétaire. Si c’est totalement propriétaire, on va expérimenter, et on va se poser la question de mettre une couche de généricité », ajoute-t-il. De quoi échauffer les esprits alors que les questions de souveraineté et de cloud de confiance sont dans toutes les têtes.